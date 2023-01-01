Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Согласие
Перейти в магазин

Промокоды Согласие | Апрель 2023

Промокоды похожих магазинов
Сегодня - купи со скидкой -20% страховку от укуса клеща
Осталось: 5 дней
Показать код
******
Не пропустите! Вас ждет скидка -20% страховку от укуса клеща по промокоду.
Горячо! Скидка 10% почти на все полисы страхования!
Показать код
******
Используйте промокод и получите скидку 10% на самые важные полисы страхования: ... Подробнее > АльфаРемонт Добрые соседи Синопсис (Антионко) Дети и спорт АльфаЗащита от НСПромо не распространяется на: полис ОСАГО укус клеща страхование ипотеки Сбербанка Скрыть
SALE! -5% на полис ипотечного страхования!
Показать код
******
Используйте промокод и получите скидку 5% на полис страхования ипотеки - позаботьтесь о вашей ... Подробнее > безопасности! Скрыть
Cкидка 5% по Ипотечному Страхованию для Сбербанка
Показать код
******
Скидка 5% на полис Ипотека Сбербанка
Скидка 10% на полис от несчастных случаев
Показать код
******
Оформление полиса от несчастных случаев с применением промокода
До -30%! Скидка на ЛЮБОЙ полис страхования
Показать скидку
Не ищите выгодные варианты - выбирайте страховую компанию с лучшими условиями на платформе ... Подробнее > Полис 812 и оформляйте любой полис со скидкой до -30%, от ОСАГО до страхования жизни и здоровья. Скрыть
SALE до -30% на все виды страхования от Ренессанс!
Показать скидку
Ренессанс Страхование - это огромный выбор полисов на самых выгодных условиях: успейте подать ... Подробнее > онлайн-заявку, пока действуют скидки до -30%! Скрыть
Скидки до -30% на любые полисы страхования от Черехапа!
Показать скидку
Не упустите возможность сравнить предложения разных страховых компаний и выбрать со скидкой до ... Подробнее > 30% нужный вам полис благодаря онлайн-сервису Черехапа! Скрыть
-30% SALE! Сегодня скидка -30% на все услуги от Сравни.ру!
Показать скидку
Воспользуйтесь выгодным шансом и оформите ОСАГО на Сравни.ру, или любые другие услуги со ... Подробнее > скидкой до 30%! Экономить никогда не бывает лишним! Скрыть
SALE! Сегодня до -30% на полис ОСАГО!
Показать скидку
Чувствуйте себя уверенно на дорогах! В случае ДТП по вашей вине АльфаСтрахование покроет ... Подробнее > ущерб, который нанесён имуществу, здоровью и жизни лиц, пострадавших в аварии. Скидки на полис до 30% ждут! Скрыть
Похожие магазины
Сравни.ру
Ингосстрах
Полис812
РЕСО Гарантия
ПАРИ
КАПИТАЛ LIFE
Черехапа
АльфаСтрахование
Ренессанс Страхование

Согласие: надежный партнер для вашего спокойствия

Чтобы в любых ситуациях чувствовать себя защищенно, важно вовремя подумать о выборе проверенного партнера для оформления полисов.

О компании

Уже 30 лет фирма Согласие успешно работает с клиентами на российском рынке, осуществляя страхование ипотеки, страхование путешественников, работу с полисами ОСАГО, КАСКО и не только. Она имеет наивысший рейтинг по мнению Эксперт РА и неоднократно получала награды за стабильную деятельность.

Из главных достоинств компании:

  • Наличие государственной лицензии
  • Почти все вопросы можно решить в дистанционном режиме
  • Безопасная оплата полисов онлайн
  • Ответ специалистов всего в течение часа

СК Согласие страхование

Используем промокоды Согласие для экономии

На проверенном сервисе BeriBuy вас уже ждут актуальные промокоды Soglasie. Использовав подобный купон на скидку при оплате страховки, вы сможете приятно снизить стоимость или получить другие персональные условия по промокоду уже сегодня.

Soglasie купон

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина