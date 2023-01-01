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О компании
Уже 30 лет фирма Согласие успешно работает с клиентами на российском рынке, осуществляя страхование ипотеки, страхование путешественников, работу с полисами ОСАГО, КАСКО и не только. Она имеет наивысший рейтинг по мнению Эксперт РА и неоднократно получала награды за стабильную деятельность.
Из главных достоинств компании:
- Наличие государственной лицензии
- Почти все вопросы можно решить в дистанционном режиме
- Безопасная оплата полисов онлайн
- Ответ специалистов всего в течение часа
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