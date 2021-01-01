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Промокоды TutorOnline | Март 2021
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Tutoronline: промокод для доступного обучения

Экономить время на освоении новых дисциплин или помочь ребенку подготовиться к экзаменам стало проще благодаря онлайн-школам. Крупная платформа для дистанционного обучения Tutoronline – это квалифицированные преподаватели и высокое качество обучения. А оптимальные цены в сочетании со скидочным промокодом сделают подобное обучение финансово доступным.

Кратко о компании

Онлайн-школа Тутор является первой в Рунете, ее деятельность стартовала весной 2011 года. В то время интернет-обучение только начинало развиваться, и основатели компании сделали упор на возможности получить помощь в обучении школьникам в любой точке страны. Изначально деятельность велась только по трем предметам. Сегодня Tutoronline – масштабная онлайн-платформа для обучения максимальному количеству дисциплин и предметов (около двухсот).

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Чем интересен промокод Тутор онлайн

На сайте Тутор онлайн репетитор доступны несколько тарифных планов, зависящих от количества уроков. Но эти цены можно заметно снизить, использовав специальный купон – промокод. Секретную комбинацию с коротким сроком действия нужно искать на безопасных сайтах, среди которых - BeriBuy. Найденный код даст участнику обучения в Tutoronline один из следующих бонусов:

  • Скидка в виде фиксированной суммы или в форме процента
  • Бесплатный урок в подарок и т.п.

Сервис «Ответка» - профессиональная помощь

Бонус для учеников площадки – онлайн-сервис «Ответка». Участники могут задать вопрос по любому предмету и уровню (от начальных классов до взрослых), а также по сложным вопросам вроде 3D-графики или Photoshop. Профессиональные преподаватели дадут развернутый ответ на вопрос, либо можно всегда посмотреть базу готовых ответов – среди них уже может быть ваш.

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Регулярные скидки и акции, или текущая распродажа на участие в онлайн-уроках – это выгодная возможность подтянуть свои знания в интернет-режиме. А добавив к этим выгодам промокод для Tutoronline, вы сэкономите вдвое больше, получив доступ к профессиональной школе для дистанционного обучения.

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