Экономить время на освоении новых дисциплин или помочь ребенку подготовиться к экзаменам стало проще благодаря онлайн-школам. Крупная платформа для дистанционного обучения Tutoronline – это квалифицированные преподаватели и высокое качество обучения. А оптимальные цены в сочетании со скидочным промокодом сделают подобное обучение финансово доступным.

Кратко о компании

Онлайн-школа Тутор является первой в Рунете, ее деятельность стартовала весной 2011 года. В то время интернет-обучение только начинало развиваться, и основатели компании сделали упор на возможности получить помощь в обучении школьникам в любой точке страны. Изначально деятельность велась только по трем предметам. Сегодня Tutoronline – масштабная онлайн-платформа для обучения максимальному количеству дисциплин и предметов (около двухсот).

Чем интересен промокод Тутор онлайн

На сайте Тутор онлайн репетитор доступны несколько тарифных планов, зависящих от количества уроков. Но эти цены можно заметно снизить, использовав специальный купон – промокод. Секретную комбинацию с коротким сроком действия нужно искать на безопасных сайтах, среди которых - BeriBuy. Найденный код даст участнику обучения в Tutoronline один из следующих бонусов:

Скидка в виде фиксированной суммы или в форме процента

Бесплатный урок в подарок и т.п.

Сервис «Ответка» - профессиональная помощь

Бонус для учеников площадки – онлайн-сервис «Ответка». Участники могут задать вопрос по любому предмету и уровню (от начальных классов до взрослых), а также по сложным вопросам вроде 3D-графики или Photoshop. Профессиональные преподаватели дадут развернутый ответ на вопрос, либо можно всегда посмотреть базу готовых ответов – среди них уже может быть ваш.