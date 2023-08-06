Коалиция или Фоксфорд: сравниваем школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, которые выбирают многие

Дистанционное обучение для школьников – отличное решение по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и не только, если нужен профессиональный подход и надежные гарантии. Экспертный обзор раскроет, что лучше и выгоднее из онлайн-школ - Коалиция или Фоксфорд.

Об онлайн-школах

Наш обзор логично начать со знакомства и небольшого экскурса в каждую из компаний:

Online-школа Коалиция работает с 2016 года и за это время успешно выпустила более 20000 школьников. Она специализируется на подготовке к экзаменам, Всероссийской олимпиаде и предметным олимпиадам. Средний балл выпускников на ЕГЭ – от 85 баллов, а также среди учеников Коалиции – 1100 победителей и призеров олимпиад. Школа имеет образовательную лицензию, а ее главная фишка – выездные летние школы для учебы на базах отдыха в Подмосковье. Рейтинг школы на крупных площадках-отзовиках – 5 из 5.

Online-школа Foxford специализируется на занятиях для учащихся 1-11 классов, родителей, педагогов и дошкольников. Проект является участником «Skolkovo» и с 2009 года школа успешно разработала собственную платформу для удаленных занятий, сервис для проведения вебинаров, обучив в 2016 году миллионного пользователя. Платформа Foxford внесена в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также имеет образовательную лицензию.

Очевидно, что обе компании работают с наличием образовательной лицензии – а значит, после обучения ребенка вы сможете оформить налоговый вычет и вернуть 13%. Само время приступить к пошаговому сравнению двух лидеров детского онлайн-обучения и разобраться, что лучше - Коалиция или Фоксфорд.

Предлагаемый перечень программ и занятий

Разница между двумя школами заключается, прежде всего, в ассортименте их услуг. Мы выяснили, где и чему могут помочь научиться две компании:

Коалиция сделала акцент на подготовке к сдаче единого госэкзамена (8 предметов), олимпиадам (16 предметов), также здесь преподают английский язык для малышей и их родителей. В ассортименте представлены и выездные летние школы – обучение на базе отдыха в Подмосковье для 3-11 классов (8 дней отдыха с учебной подготовкой), либо городские летние школы на базе современного образовательного центра в Москве (7 дней обучения).

Платформа Фоксфорд предлагает более широкий каталог: это обучение для дошколят (подготовка к 1 классу, логопед, раннее развитие), школьные предметы с 1 по выпускной класс (обществознание, биология, информатика, физика, математика, история, химия, русский язык и др.), включая подготовку к экзаменам, олимпиады. Также имеется обучение для родителей (вебинары на общие тематики), курсы для учителей (повышение квалификации и профпереподготовка), иностранные языки (5 на выбор), школа IT и программирования, и бесплатный летний онлайн-лагерь для всех желающих от 4 до 18 лет с опытами, экспериментами и выбором профессии будущего.

Очевидно, что заниматься в Фоксфорде могут не только дошкольники и школьники, но и мамы с папами, а также учителя. Данная школа отличительна расширенным ассортиментом – помимо подготовки к ЕГЭ и олимпиадам, здесь помогут набрать нужные знания для ОГЭ, доступна подготовка к школе, также шире выбор иностранных языков. Учтите это, выбирая, будет ли ваше чадо учиться в Фоксфорде или в Коалиции.

Сравниваем форматы обучения

Продолжим сравнение школ Коалиция или Фоксфорд – мы выяснили, как проходит обучение, проверяются знания и как выглядит теория и практика:

Сайт Коалиция предлагает 4 формата на выбор: выездная школа (5-7 дней на базе отдыха с разбором сложных школьных тем), летняя городская школа (неделя интерактивных занятий с 11:00 до 19:30), интенсивы (19 занятий за неделю с систематизацией знаний и написанием пробного этапа) и регулярные курсы (ежедневные занятия с олимпиадными тренерами и круглосуточной поддержкой). Вся онлайн-учеба проходит на единой платформе с отслеживанием эффективности занятий: сайт напоминает про занятия и домашние занятия онлайн, анализирует сильные и слабые стороны. Обучение предусматривает обратную связь от педагога и коррекцию индивидуального плана занятий. Живые онлайн-занятия по авторским программам строятся на активном вовлечении каждого учащегося, а все сложные вопросы можно задавать в чат в любое время суток. Также в школе можно пользоваться Журналом для самообучения, где собраны полезные видеоматериалы для детей и родителей.

Платформа Foxford собрала несколько форматов для возможности выбора: курсы (готовые программы с онлайн-уроками и поддержкой куратора), репетиторы (индивидуальные занятия по персональному графику), домашняя школа, способная полностью заменить обучение в обычной школе, мини-группы (онлайн-обучение в небольшом кругу учащихся). Самыми популярными являются курсы – среди них можно выбрать варианты как полностью в записи, так и с онлайн-занятиями в прямом эфире 1-2 раза в неделю. Домашние задания и пробники экзаменов проверяются вручную с последующей обратной связью – всё приближено к реальным условиям. Также здесь можно заниматься по интерактивному онлайн-учебнику с бесплатными материалами и тренажерами, помогающими закрепить знания.

Что ж: можно заметить, что только в Коалиции есть выездной формат летней школы – зато в Фоксфорд она проводится в дистанционном режиме. В целом же, у второй школы ассортимент форматов больше: если в Коалиции это только курсы и интенсивы, то в Foxford можно выбирать групповые и персональные занятия, мини-группы и курсы из набора обучающих программ.



Возьмите на заметку: если вам нужен формат обучения, полностью заменяющий посещение обычной школы – только в Фоксфорд домашнее обучение предусматривает такой формат, по которому можно обучаться без визитов в привычное учебное заведение - из любой точки мира с возможностью онлайн-аттестации, получения обычного аттестата и с индивидуальным планом занятий.

Подарки, бонусы и бесплатные материалы – какие курсы лучше выбрать

Несмотря на то, что обе школы предлагают платное обучение, которое полностью закроет поставленные перед ребенком цели (подготовиться к олимпиаде, экзамену или просто подтянуть школьные знания), всегда хочется получить дополнительные бонусы и что-то полезное и бесплатное. Давайте разбираться, какие предложения ждут на от каждой из двух сравниваемых платформ:

Коалиция дарит своим ученикам бесплатную рассылку с полезными материалами по олимпиадам и ЕГЭ, также имеется Журнал со статьями и подборками на самые разнообразные темы – от Soft Skills до историй успеха, профориентации, советов психолога и не только. Бесплатно доступна и консультация от специалистов, на которой вашему ребенку составят индивидуальный план занятий.

В школе Фоксфорд можно бесплатно участвовать в летнем онлайн-лагере, пройти тест и онлайн-курс по профориентации. Также вас ждет журнал «Сила Лиса» с интересными статьями о том, как сдать экзамен, советами для родителей и подростков. Можно подписаться на рассылку с полезными подборками, а также пользоваться прямо на сайте цифровым учебником по основным школьным предметам абсолютно бесплатно – учебник является интерактивным. Также можно воспользоваться бесплатной консультацией для выбора курса.

В вопросе бонусов решать, что лучше выбрать, сложно сказать однозначно - гарантированное поступление они не дают, но будут полезны при прохождении выбранного вами курса. Предложения примерно равноценны, а значит, не стоит делать на них особый акцент.

Сопоставляем оплату: варианты, скидки, рассрочка

Продолжим разбираться, что выбрать - Коалиция или Фоксфорд. Самое время сравнить ценовую политику двух компаний:

Курсы в Коалиции получится приобрести по цене от 1990 рублей. Доступна как разовая оплата, так и рассрочка – при разовой оплате всего курса вы получите скидку 10%, а при оплате сразу подборки из нескольких курсов – скидку 15%. Также в школе действует реферальная программа с возможностью приглашать друзей и получать скидку 10% за каждого. Предоставление скидок до 10% возможно для инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек и семей, потерявших кормильца. Также школа предоставляет персональные условия и снижает цены для обладателей промокодов от сервиса BeriBuy.

В компании Фоксфорд стоимость обучения на курсах составит от 1295 рублей. Оплачивать обучение реально как разово, так и в рассрочку. На платформе действует акция со скидкой до 30% при приобретении от двух курсов подготовки к олимпиадам или госэкзаменам. Все действующие предложения собраны на сайте в разделе «Рекомендации и скидки». Персональные скидки и бонусы ждут тех, кто при оплате использует купон от платформы BeriBuy.

Заметно, что первая компания предлагает более лояльную ценовую политику – шире варианты случаев, при которых можно оплатить онлайн-образование по сниженной стоимости. Рассрочка и возможность применения промокодов есть у двух компаний – учитывайте это, выбирая, какая учебная платформа лучше для ваших детей.

Уровень педагогов: кем являются ваши наставники и куратор

Один из ключевых вопросов для родителей, которые хотят выбрать своим детям лучшие онлайн курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ или же олимпиадам – это качество преподавательского состава. Мы изучили этот момент и готовы поделиться информацией о том, кто занимается с учениками:

Преподаватели школы Коалиция постоянно повышают квалификацию и проходят строгий отбор перед трудоустройством. Сюда берут со средним опытом преподавания от 5 лет. По каждому предмету вы можете на сайте увидеть действующий список педагогов, их стаж и отличительные особенности – например, многие преподаватели и наставники являются действующими экспертами ЕГЭ или выпускниками топовых ВУЗов (НИУ ВШЭ, МГУ и др.).

Онлайн-школа Фоксфорд берет в качестве преподавателей ведущих специалистов МГУ, ВШЭ, МФТИ и других топовых ВУЗов. Здесь трудится много экспертов ЕГЭ и ОГЭ, а также составители Всероссийских олимпиад, кандидаты наук – на странице «Наши преподаватели» можно увидеть фото и информацию о каждом педагоге школы. Согласно статистике платформы, 95% учеников оценили своих преподавателей на 5 из 5 баллов.

Вне зависимости от того, подбираете ли вы для ребенка курсы ЕГЭ или же вам нужны бесплатные курсы и вебинары для подтягивания знаний по школьному предмету – материалы будут объяснять только лучшие из лучших, поэтому в качестве преподавательского состава точно можно не сомневаться.

Тестовые уроки: можно ли начинающим попробовать школу бесплатно

Чтобы учеба гарантированно дала результат, перед покупкой курсов важно убедиться в том, как проходят занятия и насколько опытными будут преподаватели. Мы делимся с вами информацией о том, есть ли в школах пробные уроки:

Заполнив небольшую форму на сайте школы Коалиция, можно получить бесплатную консультацию, во время которой специалист платформы не только поможет подобрать курс с учетом целей вашего ребенка, но и ответит на все возникшие вопросы, а также в деталях расскажет о том, как будет проходить обучение и чем может пользоваться ученик. А еще в ряде курсов можно воспользоваться кнопкой «Начать бесплатно» и без оплаты посмотреть полезные материалы от преподавателей и тест для проверки знаний.

Бесплатная консультация доступна и у школы Фоксфорд, специалисты ответят на все ваши вопросы, расскажут о том, как проходит обучение, и помогут подобрать оптимальный формат в зависимости от темперамента и целей вашего ребенка. В некоторых курсах доступна кнопка «Попробовать бесплатно» - так вы сможете частично посмотреть материалы курса до его покупки. А еще каждому желающему обучаться в Домашней школе Фоксфорда компания предоставляет возможность взять целую неделю учебы бесплатно, чтобы лично оценить все ее фишки.

Итак, обе компании позволяют протестировать ряд материалов бесплатно, а также проконсультироваться в деталях еще до того, как оплачивать занятия для вашего ребенка. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью и оцените, насколько вам подходит домашнее обучение по интернету. Мы же отметим, что в Фоксфорде тестовых возможностей больше – целую неделю можно тестировать платформу без оплаты в виде Домашней школы.

Выбираем обучение в Коалиция

Выбираем обучение в Фоксфорд

Как сделать ваше онлайн-обучение дешевле

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