Промокоды EdProdpo (Академия Дополнительного образования) | 29 Апреля 2022
Академия дополнительного образования EdPro: современные программы обучения
Получить дополнительное образование сегодня можно даже в домашних условиях. В режиме онлайн прокачивать свои знания удобно на площадке EdPro – академия с современными программами обучения обеспечит ваш прогресс в личной и профессиональной сфере!
О компании
Edpro – онлайн-академия дополнительного образования, в которой можно в домашних условиях освоить новые знания, которые точно пригодятся в реальной жизни. Здесь вы можете изучить интегративную нутрициологию, психологическое консультирование, дизайн интерьеров и множество других интересных направлений.
Среди ключевых особенностей платформы можно выделить следующие:
- Преподаватели – практикующие специалисты с опытом
- Наличие кураторов и супервизоров, которые сопровождают учеников
- Обязательная практика в каждой из учебных программ
- Получение диплома установленного образца после завершения обучения
На выбор предлагаются разные форматы занятий: онлайн-вебинары, марафоны, мастер-классы и онлайн-конференции, а также открытые уроки и консультации.
Промокод Edprodpo для получения скидок
Используя скидочный купон Edprodpo, можно проходить любые из марафонов и конференций по сниженной цене. Чтобы не тратить время, перепроверяя актуальность промокодов, воспользуйтесь площадкой BeriBuy – здесь находятся только действующие купоны. Скопировав промокод Edpro, укажите его перед оплатой обучения: как только сумма уменьшится, можно завершать оформление заказа.
Международная академия дополнительного профессионального образования Edpro сделает из вас опытного специалиста в желаемой сфере с официальным дипломом. А купон на скидку от BeriBuy позволит при этом отлично сэкономить ваши средства!
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