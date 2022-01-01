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Промокоды EdProdpo (Академия Дополнительного образования) | 29 Апреля 2022

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Академия дополнительного образования EdPro: современные программы обучения

Получить дополнительное образование сегодня можно даже в домашних условиях. В режиме онлайн прокачивать свои знания удобно на площадке EdPro – академия с современными программами обучения обеспечит ваш прогресс в личной и профессиональной сфере!

О компании

Edpro – онлайн-академия дополнительного образования, в которой можно в домашних условиях освоить новые знания, которые точно пригодятся в реальной жизни. Здесь вы можете изучить интегративную нутрициологию, психологическое консультирование, дизайн интерьеров и множество других интересных направлений.

Среди ключевых особенностей платформы можно выделить следующие:

  • Преподаватели – практикующие специалисты с опытом
  • Наличие кураторов и супервизоров, которые сопровождают учеников
  • Обязательная практика в каждой из учебных программ
  • Получение диплома установленного образца после завершения обучения

Международная академия дополнительного профессионального образования EdPro

На выбор предлагаются разные форматы занятий: онлайн-вебинары, марафоны, мастер-классы и онлайн-конференции, а также открытые уроки и консультации.

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Используя скидочный купон Edprodpo, можно проходить любые из марафонов и конференций по сниженной цене. Чтобы не тратить время, перепроверяя актуальность промокодов, воспользуйтесь площадкой BeriBuy – здесь находятся только действующие купоны. Скопировав промокод Edpro, укажите его перед оплатой обучения: как только сумма уменьшится, можно завершать оформление заказа.

Международная академия дополнительного профессионального образования Edpro сделает из вас опытного специалиста в желаемой сфере с официальным дипломом. А купон на скидку от BeriBuy позволит при этом отлично сэкономить ваши средства!

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