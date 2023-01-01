Промокоды GeekSchool | Апрель 2023
Супер выгода: -30% скидка на ВСЕ курсы
Курсы GeekSchool помогут ребенку узнать теорию и получить практические навыки программирования, ... Подробнее > дизайна и 3D-визуальлизации, а также создания игры и софта. Записывайтесь на обучение и получите скидку до 30% при оплате курсов. Скрыть
2 бесплатных курса в ПОДАРОК
При покупке курсов GeekSchool вы получите в подарок 2 бесплатных курса: по Компьютерной ... Подробнее > грамотности и Дизайну мобильных приложений. Не упустите свою выгодную экономию. Скрыть
Получите БЕСПЛАТНО курс английского языка
Уникальная возможность научиться новому - при приобретении полного курса получите дополнительно ... Подробнее > курс английского языка абсолютно БЕСПЛАТНО. Скрыть
Пробный урок БЕСПЛАТНО
Оставьте заявку и за час пробного занятия вы узнаете, как проходит онлайн-обучение и какая ... Подробнее > программа обучения подойдет вашему ребенку больше всего. Скрыть
До -15%! На курсы для 2-11 классов
Ребенок начинает учиться на одной из трех траекторий обучения – «Программирование», «Цифровое ... Подробнее > творчество», «Разработка игр», получает максимально полные знания. В старших классах ребята проходят специализацию по выбранному направлению и получает кейс с готовыми рабочими проектами. Скрыть
Дарим скидку до 15% на курсы для учеников от 8 до 17 лет
Площадка GeekSchool научит вашего ребенка базовым знаниям и практикам в области цифровых ... Подробнее > профессий - в конце обучения учащиеся смогут уверенно программировать на известных языках программирования, проектировать трехмерные модели и анимацию, а также создавать цифровые структуры для игр. Скрыть
Экономия до 20% на курсы дизайна
Полная свобода творчества в рамках цифровой профессии будущего - ребенок получит теоретическую ... Подробнее > и практическую подготовку по направлениям "Дизайн" и "3D-моделирование" от лучших практикующих экспертов в режиме онлайн. Скрыть
Выгода до 24% на курсы разработки игр
Полное погружение в разработку, программирование и создание цифровой архитектуры. Ребенок не ... Подробнее > будет играть в игры, а научится создавать их самостоятельно с нуля. Записывайтесь на курсы, пока действует скидка до 24%. Скрыть
Скидка до 25% на курсы программирования
Ребенок освоит программирование и 3D-дизайн, попробует себя в IT-профессии и самостоятельно ... Подробнее > сделает проекты и сформирует портфолио. Курсы помогут повысить успеваемости, развить интерес к обучению и поддержать всестороннее развитие. Скрыть
Спецпредложения и скидки по одной подписке
Получайте еженедельно новые спецпредложения, акции, приглашения на мероприятия и бесплатные ... Подробнее > вебинары, а дополнительные информационные материалы про воспитание и образование детей. Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Просто используйте промокод - и скидка 10% ваша. Купон не суммируется с другими скидками.
Воспользуйтесь шансом и забирайте скидочный промокод уже сегодня! При покупке пакета из 10 ... Подробнее > уроков вы получите скидку 10% на любой пакет по промокоду. Скрыть
При быстрой оплате вас ждут следующие скидки на пакеты по промокоду: 4 урока- 15% 8 уроков- ... Подробнее > 20% 16 уроков- 25% 32 урока-30% 64 урока -35% 128 уроков-40% Скрыть
Примените данный промокод, чтобы приобрести обучение со скидкой 20%. Успевайте за выгодной ... Подробнее > покупкой, пока действуют скидка! Скрыть
Скидка на первый модуль обучения в онлайн группах. Получите скидку -10% на заказ при ... Подробнее > использовании промокода! Экономить просто! Скрыть
Получите целых 2 урока в подарок при вашей первой покупке от 10 занятий - для получения подарка ... Подробнее > достаточно просто использовать промокод! Скрыть
Похожие магазины
Первый детский шаг в цифровую индустрию
Хотите, чтобы ваш ребенок построил карьеру в IT-сфере и получил все нужные знания и навыки - записывайтесь на обучение у практикующих специалистов.
О площадке
Курсы GeekSchool для детей от 8 до 17 лет позволяют расширить кругозор и получить практику в IT-сфере. Большой выбор направлений: программирование Python, JavaScript, Scratch, цифровое творчество в 3D-моделировании; разработка игр на Minecraft, Unity и т.д. Обучение проходит онлайн, в группе сверстников по 15 человек.
Ваши преимущества:
- Повышение успеваемости и результативности
- Удаленный формат занятий
- Большой образовательный архив
Выбирайте купоны на скидку и платите меньше
У агрегатора BeriBuy для вас есть спецпредложение – промокоды GeekSchool, которые вы сможете указать при оплате и сэкономить.
Показать полностью >