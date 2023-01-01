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Промокоды GeekSchool | Апрель 2023

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Первый детский шаг в цифровую индустрию

Хотите, чтобы ваш ребенок построил карьеру в IT-сфере и получил все нужные знания и навыки - записывайтесь на обучение у практикующих специалистов.

О площадке

Курсы GeekSchool для детей от 8 до 17 лет позволяют расширить кругозор и получить практику в IT-сфере. Большой выбор направлений: программирование Python, JavaScript, Scratch, цифровое творчество в 3D-моделировании; разработка игр на Minecraft, Unity и т.д. Обучение проходит онлайн, в группе сверстников по 15 человек.

Ваши преимущества:

  • Повышение успеваемости и результативности
  • Удаленный формат занятий
  • Большой образовательный архив

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