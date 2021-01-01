Промокоды Gipfel и купоны | Май 2021
Скидки в Gipfel – ваша правильная посуда
Интернет-магазин Gipfel – настоящий рай для тех, кто предпочитает качественную посуду, кухонный текстиль и аксессуары. Не выходя из дома, можно удобно подобрать всё, от набора бокалов до кофеварки. Доставка действует по всей территории России, для удобства доступно множество вариантов оплаты. А используя специальный купон Gipfel на скидку, получится еще и неплохо сэкономить.
История бренда Гипфел
Магазин кухонных принадлежностей Gipfel начал свое существование в 1997 году, представляя на своих витринах не только посуду, но и текстиль и товары для дома. По количеству магазинов и продаваемых товаров компания и интернет-магазин Gipfel занимают в России первое место. Каждый год бренд выпускает более 150 новинок, сегодня в ассортименте уже свыше 3 тысяч позиций. Отличительной особенностью компании Гипфел является производство посуды из особой нержавеющей стали 18/10. Она максимально стойка к физическому влиянию и демонстрирует хорошие эксплуатационные характеристики.
В каталоге онлайн-маркета Gipfel представлены:
- Посуда и все для сервировки стола
- Ножи и приборы для кухни
- Товары для дома и бара
- Товары для декора и интерьера
- Кухонная мебель
Как применять промокод Gipfel
Промокод Гипфел – это отличная возможность совершить экономный онлайн-заказ. Подобные коды магазин выпускает, чтобы поддерживать покупательский интерес. Промокод дает клиенту хорошие скидки, бесплатную доставку либо презенты к заказу – все зависит от того, какой код будет выбран и активирован в процессе покупки.
Добавив все нужные вам товары в корзину, достаточно будет найти справа в корзине поле «Код купона для скидки» и ввести туда промокод. Найти его не составит труда, если пользоваться специальными сервисами-агрегаторами – например, безопасным сайтом BeriBuy, сотрудничающем со многими интернет-магазинами. Поскольку все промокоды имеют недолгий срок действия, их не надо копировать на будущее – код устареет. Забирать его нужно непосредственно перед оформлением заказа.
Важно: если при активации промокод не сработал и сумма не уменьшилась, нужно проверить – не вставился ли лишний символ или пробел в начале либо конце комбинации. Необходимо убрать его и повторить попытку активации промокода.
Программа лояльности Гипфел
В Гипфел, интернет-магазине посуды и кухонной утвари, действует программа лояльности для клиентов. Для участия достаточно скачать мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте магазина. За совершаемые заказы на счет покупателя будет начисляться определенное количество бонусов, один бонус равняется одному рублю. Также первые 300 баллов будет начислено в качестве приветствия сразу после регистрации. Данными баллами можно оплатить до 30% стоимости заказов – при этом не допускается тратить бонусы на покупку товаров, на которые в момент акции или распродажи действуют скидки 40% и выше. Начисленные на счет бонусы действуют полгода, после чего сгорают. А приветственные 300 баллов действуют всего 10 дней – успевайте использовать их вовремя и потратить на полезные покупки качественной посуды или кухонной мебели от Гипфел.
Об оплате и доставке
Для покупателей предоставляются разные варианты оплаты и транспортировки заказа. Можно оплатить свою покупку наличными, банковскими картами, Альфа-Клик и Сбербанк Онлайн, электронными кошельками, электронным сертификатом. Также возможна покупка в кредит или оплата по частям через сервис от Яндекс.Касса, либо покупка в рассрочку при помощи карты «Халва».
Доставляются заказы по всей России, возможна бесплатная доставка при покупке товаров на сумму от 3500 рублей – для пункта выдачи, и от 5 тысяч – для курьерской доставки. Доступны варианты самовывоза, транспортные компании и отправка заказа Почтой России. Точная стоимость доставки зависит от суммы вашего заказа и региона проживания, при оформлении заказа вы увидите детальную информацию
Полезные статьи для вашего выбора
В поисках надежной кастрюли или экопосуды пригодится ознакомиться со статьями на сайте маркета Гипфел. Здесь можно просмотреть топ-10 лучшей посуды для индукционных плит, узнать тонкости ухода за керамической или чугунной посудой, а также разобраться, как правильно выбирать сковороду с антипригарным покрытием. Статьи регулярно дополняются, в текстах для удобства покупателей всегда есть ссылки на тематические товары. Для этого в конце текста всегда есть блок «Товары в этой статье», откуда все нужное можно сразу добавить в корзину для покупки. Также под каждой статьей есть специальные ссылки-метки на полезные разделы по тематике текста. Ими можно воспользоваться для поиска посуды по теме прочитанной статьи.
Gipfel – интернет-магазин, распродажа в котором – не редкость. Множество промокодов к данному маркету допускается использовать во время распродаж, удваивая свою выгоду. Заглядывайте на BeriBuy, забирайте промокоды и приобретайте вашу идеальную посуду, текстиль и кухонную мебель по самым доступным ценам.
Показать полностью >