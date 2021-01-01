Интернет-магазин Gipfel – настоящий рай для тех, кто предпочитает качественную посуду, кухонный текстиль и аксессуары. Не выходя из дома, можно удобно подобрать всё, от набора бокалов до кофеварки. Доставка действует по всей территории России, для удобства доступно множество вариантов оплаты. А используя специальный купон Gipfel на скидку, получится еще и неплохо сэкономить.

История бренда Гипфел

Магазин кухонных принадлежностей Gipfel начал свое существование в 1997 году, представляя на своих витринах не только посуду, но и текстиль и товары для дома. По количеству магазинов и продаваемых товаров компания и интернет-магазин Gipfel занимают в России первое место. Каждый год бренд выпускает более 150 новинок, сегодня в ассортименте уже свыше 3 тысяч позиций. Отличительной особенностью компании Гипфел является производство посуды из особой нержавеющей стали 18/10. Она максимально стойка к физическому влиянию и демонстрирует хорошие эксплуатационные характеристики.

В каталоге онлайн-маркета Gipfel представлены:

Посуда и все для сервировки стола

Ножи и приборы для кухни

Товары для дома и бара

Товары для декора и интерьера

Кухонная мебель

Как применять промокод Gipfel

Промокод Гипфел – это отличная возможность совершить экономный онлайн-заказ. Подобные коды магазин выпускает, чтобы поддерживать покупательский интерес. Промокод дает клиенту хорошие скидки, бесплатную доставку либо презенты к заказу – все зависит от того, какой код будет выбран и активирован в процессе покупки.

Добавив все нужные вам товары в корзину, достаточно будет найти справа в корзине поле «Код купона для скидки» и ввести туда промокод. Найти его не составит труда, если пользоваться специальными сервисами-агрегаторами – например, безопасным сайтом BeriBuy, сотрудничающем со многими интернет-магазинами. Поскольку все промокоды имеют недолгий срок действия, их не надо копировать на будущее – код устареет. Забирать его нужно непосредственно перед оформлением заказа.

Важно: если при активации промокод не сработал и сумма не уменьшилась, нужно проверить – не вставился ли лишний символ или пробел в начале либо конце комбинации. Необходимо убрать его и повторить попытку активации промокода.

Программа лояльности Гипфел

В Гипфел, интернет-магазине посуды и кухонной утвари, действует программа лояльности для клиентов. Для участия достаточно скачать мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте магазина. За совершаемые заказы на счет покупателя будет начисляться определенное количество бонусов, один бонус равняется одному рублю. Также первые 300 баллов будет начислено в качестве приветствия сразу после регистрации. Данными баллами можно оплатить до 30% стоимости заказов – при этом не допускается тратить бонусы на покупку товаров, на которые в момент акции или распродажи действуют скидки 40% и выше. Начисленные на счет бонусы действуют полгода, после чего сгорают. А приветственные 300 баллов действуют всего 10 дней – успевайте использовать их вовремя и потратить на полезные покупки качественной посуды или кухонной мебели от Гипфел.

Об оплате и доставке

Для покупателей предоставляются разные варианты оплаты и транспортировки заказа. Можно оплатить свою покупку наличными, банковскими картами, Альфа-Клик и Сбербанк Онлайн, электронными кошельками, электронным сертификатом. Также возможна покупка в кредит или оплата по частям через сервис от Яндекс.Касса, либо покупка в рассрочку при помощи карты «Халва».

Доставляются заказы по всей России, возможна бесплатная доставка при покупке товаров на сумму от 3500 рублей – для пункта выдачи, и от 5 тысяч – для курьерской доставки. Доступны варианты самовывоза, транспортные компании и отправка заказа Почтой России. Точная стоимость доставки зависит от суммы вашего заказа и региона проживания, при оформлении заказа вы увидите детальную информацию