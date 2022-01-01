Позвольте себе еще больше свободного времени на отдых или личные дела, доверив пополнить ваши продуктовые запасы проверенному сервису Магнит Доставка. Просто выбирайте все необходимое со своего смартфона и вскоре курьер будет уже у вашей двери!

О компании и преимуществах

Крупнейшая розничная сеть маркетов «Magnit» является признанным лидером по количеству точек и удобному расположению. Среди главных особенностей сети – наличие собственных предприятий по выращиванию овощей, тепличные и грибные комплексы – покупатели получают только натуральную продукцию.

Компания в 2020 году запустила собственное приложение Магнит Доставка, благодаря которому покупатели могут всего за 60 минут получить прямо на дом любой продуктовый набор. Данный сервис изначально запускался только для Москвы – но сегодня он доступен для покупателей 97 городов России. Заказать продукты в Магните с доставкой можно из всех форматов магазина: «Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик». В ассортименте доступен огромный перечень товаров:

Свежие овощи и фрукты, деликатесы

Мясо, молочная продукция, сыры и колбасы

Хлебобулочные изделия, бакалея, алкоголь и др.

Собственное производство «Наша марка»

Товары для дома и бытовая химия

Косметика и аксессуары, товары для гигиены, для детей и др.

Как заказать продукты на дом из Магнита

Оформление заказа происходит в удобном мобильном приложении, которое выпущено для разных операционных систем и подойдет практически на любой смартфон. Необходимо скачать его (приложение бесплатное), указать свой адрес доставки и данные карты привилегий (если она у вас есть). После этого вы выбираете из каталога нужные вам товары и оформляете доставку на дом. Чтобы она была бесплатной, достаточно оформить корзину всего от 500 рублей – при этом ограничений по количеству товаров нет, это может быть даже одна единица.

Экспресс-доставка отличается тем, что в мобильном приложении есть особые разделы с подборками товаров по сезонности и удобным категориям, а также здесь можно получать эксклюзивные предложения со скидками до 50%! Еще одна приятная выгода – 2% бонусами на карту Magnit, которые считаются по курсу 1 бонус = 1 рубль. Накопленными бонусами можно пользоваться в мобильном приложении и оплачивать ими до 50% от суммы ваших покупок, либо оставить бонусы для обычных покупок в оффлайн-точках Magnit.