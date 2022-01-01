Промокоды Магнит Доставка | Август 2022
Интернет-магазин Магнит: доставка продуктов на дом
Позвольте себе еще больше свободного времени на отдых или личные дела, доверив пополнить ваши продуктовые запасы проверенному сервису Магнит Доставка. Просто выбирайте все необходимое со своего смартфона и вскоре курьер будет уже у вашей двери!
О компании и преимуществах
Крупнейшая розничная сеть маркетов «Magnit» является признанным лидером по количеству точек и удобному расположению. Среди главных особенностей сети – наличие собственных предприятий по выращиванию овощей, тепличные и грибные комплексы – покупатели получают только натуральную продукцию.
Компания в 2020 году запустила собственное приложение Магнит Доставка, благодаря которому покупатели могут всего за 60 минут получить прямо на дом любой продуктовый набор. Данный сервис изначально запускался только для Москвы – но сегодня он доступен для покупателей 97 городов России. Заказать продукты в Магните с доставкой можно из всех форматов магазина: «Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик». В ассортименте доступен огромный перечень товаров:
- Свежие овощи и фрукты, деликатесы
- Мясо, молочная продукция, сыры и колбасы
- Хлебобулочные изделия, бакалея, алкоголь и др.
- Собственное производство «Наша марка»
- Товары для дома и бытовая химия
- Косметика и аксессуары, товары для гигиены, для детей и др.
Как заказать продукты на дом из Магнита
Оформление заказа происходит в удобном мобильном приложении, которое выпущено для разных операционных систем и подойдет практически на любой смартфон. Необходимо скачать его (приложение бесплатное), указать свой адрес доставки и данные карты привилегий (если она у вас есть). После этого вы выбираете из каталога нужные вам товары и оформляете доставку на дом. Чтобы она была бесплатной, достаточно оформить корзину всего от 500 рублей – при этом ограничений по количеству товаров нет, это может быть даже одна единица.
Экспресс-доставка отличается тем, что в мобильном приложении есть особые разделы с подборками товаров по сезонности и удобным категориям, а также здесь можно получать эксклюзивные предложения со скидками до 50%! Еще одна приятная выгода – 2% бонусами на карту Magnit, которые считаются по курсу 1 бонус = 1 рубль. Накопленными бонусами можно пользоваться в мобильном приложении и оплачивать ими до 50% от суммы ваших покупок, либо оставить бонусы для обычных покупок в оффлайн-точках Magnit.
Для чего использовать промокод Магнит Доставка
Возможность сэкономить на обычных покупках точно не стоит упускать – для этого вам пригодится для сервиса Магнит Доставка промокод на первый заказ продуктов. Так вы с первой же покупки сможете получить отличную скидку. Возможно использовать в приложении Магнит промокод на скидку на повторный заказ для тех, кто уже привык совершать покупки с доставкой на дом. Промокоды выглядят как комбинации из букв и цифр и могут давать разные виды бонусов – скидки, бесплатная доставка, приятные подарки или возможность участия в секретных акциях и распродажах магазина.
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