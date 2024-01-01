Промокоды Смарт Займ | Май 2024
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О компании
СмартЗайм (ООО МКК «К2КАПИТАЛ») — микрофинансовая организация, которая специализируется на выдаче кредитов под залог авто. Она имеет государственную лицензию для осуществления финансовой деятельности и входит в реестр ЦБ РФ. Фирма гарантирует прозрачные условия без скрытых страховок и комиссий. Вы получите срочный онлайн займ без справок и поручителей без отказа, потратив всего 10 минут на заполнение заявки.
Что нужно для оформления займа
Главными условиями для заемщика является гражданство РФ и возраст от 18 лет. Для получения необходимой суммы понадобится паспорт, ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля. Также важным требованием является то, что транспортное средство принадлежит вам и находится в исправном состоянии, без серьезных повреждений. Оно остается в вашей собственности.
Если все условия соблюдены — вы можете получить займ онлайн даже с плохой кредитной историей.
Преимущества:
- Высокая вероятность одобрения
- Досрочное погашение
- Сумма кредита до 500 000 рублей
- Лояльный сервис и возможность применить промокоды
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