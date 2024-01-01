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Промокоды Смарт Займ | Май 2024

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Промокоды Смарт Займ — безопасно и выгодно

Сложная финансовая ситуация? Без паники. Вы можете взять деньги под залог ПТС автомобиля. Это отличная возможность получить деньги на карту онлайн мгновенно в любое удобное время.

О компании

СмартЗайм (ООО МКК «К2КАПИТАЛ») — микрофинансовая организация, которая специализируется на выдаче кредитов под залог авто. Она имеет государственную лицензию для осуществления финансовой деятельности и входит в реестр ЦБ РФ. Фирма гарантирует прозрачные условия без скрытых страховок и комиссий. Вы получите срочный онлайн займ без справок и поручителей без отказа, потратив всего 10 минут на заполнение заявки.

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Что нужно для оформления займа

Главными условиями для заемщика является гражданство РФ и возраст от 18 лет. Для получения необходимой суммы понадобится паспорт, ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля. Также важным требованием является то, что транспортное средство принадлежит вам и находится в исправном состоянии, без серьезных повреждений. Оно остается в вашей собственности.

Если все условия соблюдены — вы можете получить займ онлайн даже с плохой кредитной историей.

Преимущества:

  • Высокая вероятность одобрения
  • Досрочное погашение
  • Сумма кредита до 500 000 рублей
  • Лояльный сервис и возможность применить промокоды

Промокоды Смарт Займ — надежно и без отказа

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