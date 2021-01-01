Промокоды Среда обучения | Декабрь 2021
Промокод Среда обучения: доступная профессия по выгодной стоимости
Для прохождения дополнительного профессионального образования или обучающих курсов важно найти подходящую площадку. Sredaobuchenia.ru – это центр с насыщенной практикой, опытными педагогами и передовыми технологиями. Сегодня более 10 тыс. выпускников трудоустроены по специальности. Успейте обрести новую специализацию вместе с BeriBuy, применив купон на скидку.
История создания проекта
Онлайн-школа была создана в 1990 году как институт истории культур. С тех пор высоких успехов достигла Среда обучения – высшая школа может похвастаться:
- ежегодным выпуском более 7600 дипломированных специалистов;
- стабильным потоком в 4800 учеников каждый год;
- 250 наставниками;
- охватом в 500 городов и 50 стран по всему миру.
Образование и его направления для студентов
Школа предлагает студентам следующие программы для освоения:
- дизайн (коммуникационный, визуальный и цифровой продукции);
- интерьер (декорирование и ландшафтный);
- психология (теория и практика);
- современное искусство (направления индустрии и тенденции).
Где получить экономию
Начать путь в освоении профессии стоит с приятной экономии. Теперь не нужно терять времени на поиски промокода. Воспользуйтесь скидкой при оплате курсов, применив промокод среда обучения, доступный на сайте BeriBuy.
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