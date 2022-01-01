Промокоды Деньга | Октябрь 2022
МФО Деньга: займ на карту без отказа
Важные покупки или неотложное лечение, ремонт, бытовые расходы – на все эти вопросы можно оформить кредит в банке. Но если сумма нужна небольшая и на непродолжительный срок, куда выгоднее обратиться к сервису Denga.ru - займ на карту здесь можно получить всего за 15 минут!
О компании
Микрофинансовая организация представлена в более, чем 80 гороха России, специализируясь на выдаче микрозаймов. Для получения финансов достаточно заполнить заявку на сайте, доступна сумма для первого займа – до 15 тысяч на карту (на срок до 21 дня) и до 100000 рублей наличными (на срок до 365 дней). На сайте Деньга займ онлайн-заявка на карту может быть подана в круглосуточном режиме, персональные данные обрабатываются строго конфиденциально без передачи третьим лицам.
Из отличительных особенностей платформы:
- Разные типы займов (наличными, на карточку, под залог ПТС)
- Не требуются справки и поручители
- Возможность взять деньги с плохой кредитной историей
- Ставка от 0 до 1% в день
Условия для заемщиков, способы получения и возврата средств
Компания лояльно относится к потенциальным клиентам и предлагает несложные условия для того, чтобы взять займ онлайн в Деньга на карту:
- Возраст от 18 лет
- Гражданство РФ и наличие паспорта
- Актуальный номер телефона, почта и банковская карта
Получить финансы можно на банковскую карточку, наличными в отделениях компании. Погашать займ можно картой на сайте, наличными в любом из отделений МФО, либо банковским переводом по реквизитам.
Где и как использовать промокоды Деньга
Обязательно подберите и активируйте актуальный купон на скидку, чтобы получить заем по сниженной процентной ставке или с дополнительными приятными бонусами. Все промокоды ждут вас в каталоге надежного сервиса-агрегатора BeriBuy. Здесь можно за пару минут найти код, воспользоваться которым не составит труда: просто копируйте его и указывайте, заказывая микрозайм Деньга – онлайн-заявка на карту содержит специальное поле для ввода промокода.
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