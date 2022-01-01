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Промокоды Деньга | Октябрь 2022

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МФО Деньга: займ на карту без отказа

Важные покупки или неотложное лечение, ремонт, бытовые расходы – на все эти вопросы можно оформить кредит в банке. Но если сумма нужна небольшая и на непродолжительный срок, куда выгоднее обратиться к сервису Denga.ru - займ на карту здесь можно получить всего за 15 минут!

О компании

Микрофинансовая организация представлена в более, чем 80 гороха России, специализируясь на выдаче микрозаймов. Для получения финансов достаточно заполнить заявку на сайте, доступна сумма для первого займа – до 15 тысяч на карту (на срок до 21 дня) и до 100000 рублей наличными (на срок до 365 дней). На сайте Деньга займ онлайн-заявка на карту может быть подана в круглосуточном режиме, персональные данные обрабатываются строго конфиденциально без передачи третьим лицам.

Из отличительных особенностей платформы:

  • Разные типы займов (наличными, на карточку, под залог ПТС)
  • Не требуются справки и поручители
  • Возможность взять деньги с плохой кредитной историей
  • Ставка от 0 до 1% в день

Denga.ru займ на карту

Условия для заемщиков, способы получения и возврата средств

Компания лояльно относится к потенциальным клиентам и предлагает несложные условия для того, чтобы взять займ онлайн в Деньга на карту:

  • Возраст от 18 лет
  • Гражданство РФ и наличие паспорта
  • Актуальный номер телефона, почта и банковская карта

Получить финансы можно на банковскую карточку, наличными в отделениях компании. Погашать займ можно картой на сайте, наличными в любом из отделений МФО, либо банковским переводом по реквизитам.

Где и как использовать промокоды Деньга

Обязательно подберите и активируйте актуальный купон на скидку, чтобы получить заем по сниженной процентной ставке или с дополнительными приятными бонусами. Все промокоды ждут вас в каталоге надежного сервиса-агрегатора BeriBuy. Здесь можно за пару минут найти код, воспользоваться которым не составит труда: просто копируйте его и указывайте, заказывая микрозайм Деньга – онлайн-заявка на карту содержит специальное поле для ввода промокода.

Denga промокод

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