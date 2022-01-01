Открыть Ролл "Динамит" бесплатно за первый заказ! Показать код ****** ******

Условия действия промокода: 1. Предложение не суммируется с другими акциями и скидками Важной ... Подробнее > Рыбы. 2. При использовании промокода бонусы за заказ (кешбэк) не начисляются (только 2% за наличный расчет). 3. Минимальная сумма заказа для получения ролла «Филадельфия» за первый заказ — от 1500₽, в том числе при самовывозе. 4. Промокод действует только при заказе на сайте Важной Рыбы и в мобильном приложении. 5. Требуется ввод промокода После активации промокода ролл "Динамит" будет автоматически добавлен в корзину 6. Только для новых клиентов Скрыть