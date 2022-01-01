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Промокоды Отличные наличные | Октябрь 2022

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Отличные наличные: займ на карту быстро и просто

Небольшую сумму денег сложно взять в банке, ведь они предпочитают длительные кредиты. Если вам нужно взять кредит моментально и всего от тысячи рублей – обращайтесь в Отличные наличные прямо сейчас!

О компании

МФО Отличные наличные с 2010 года занимается микрофинансовой деятельностью, выдавая краткосрочные займы без поручителей и залогов. Здесь можно получить сумму от 1 до 60 тысяч рублей на срок от 5 дней до 24 недель, не выходя из дома. Процесс получения средств несложный: сперва клиент читает общие условия, затем при помощи калькулятора на сайте вводит желаемую сумму и период, после чего необходимо ввести личные данные.

Среди главных особенностей компании:

  • Первый займ под 0%, а повторные 0,36 — 2,17 % в день
  • На подачу заявки и получение денег уйдет не больше 20-30 минут
  • Круглосуточная служба поддержки клиентов
  • Удобный онлайн-калькулятор для оценки стоимости предложения

Займ Отличные наличные онлайн заявка

Требования к заемщику, способы погашения займа

Чтобы оформить без отказа микрозайм, обязательно проверьте, соответствуете ли вы следующим требованиям:

  • Возраст от 18 до 65 лет для мужчин (до 68 – для женщин)
  • Российское гражданство
  • Наличие паспорта РФ и постоянной прописки в России

Оформляя в Отличные наличные микрозайм, заявка также содержит дополнительные поля об уровне дохода – подтверждать его ничем не требуется, из документов вам понадобится только паспорт. Отметим, что возможна подача заявки даже с плохой кредитной историей, при этом если у вас вдруг возникнут трудности при выплате, можно бесплатно продлить срок погашения долга на 30 дней. После того, как заявка на карту будет одобрена и вы получите займ Отличные наличные онлайн, обязательно определитесь, как вы будете его гасить. Компания предлагает следующие способы: через кошельки Yandex, QIWI Wallet, WebMoney, картой на сайте, наличными в отделениях МФО, через денежный банковский перевод по реквизитам, либо через терминалы QIWI.

Что дают промокоды

Отличные наличные Не упускайте свой шанс использовать при подаче заявки актуальный купон на скидку. Найти его удобнее всего при помощи проверенной площадки-агрегатора BeriBuy. Зайдя в каталог, вам необходимо выбрать самый интересный промокод и начать оформлять ваш повторный, либо первый займ, указав в заявке данный код. С помощью сервиса BeriBuy и микрофинансовой организации Отличные наличные онлайн займ на карту получится оформить на персональных условиях – по сниженной ставке или с дополнительной суммой сверх одобренной!

Otlnal промокод

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