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Промокоды УчМет | Июль 2022

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Uchmet.ru курсы повышения квалификации для педагогов

Методистам, учителям, социальным и прочим работникам довузовских учреждений необходимо регулярно повышать квалификацию. Сделать это эффективно помогут УчМет - дистанционные курсы переподготовки.

О компании

На портале УчМет дистанционные курсы повышения квалификации проводятся онлайн, не выходя из дома. Более 250 образовательных материалов в ассортименте предусматривают получение диплома или удостоверения. Длительность курсов составляет от 72 до 520 часов, вебинаров – от 2 до 32 часов.

Среди главных достоинств площадки:

  • Наличие занятий онлайн по расписанию и офлайн в удобное время
  • Часть бесплатных занятий для оценки качества
  • Возможность использовать промокоды УчМет для экономии

Uchmet ru курсы повышения квалификации

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